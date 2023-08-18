Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı 2.05 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret
2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Hoş geldin Rayyan Baniya 🤝 pic.twitter.com/9hssWKfprw— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 18, 2023