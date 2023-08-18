Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, Fatih Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya ile 4+1 yıllığına anlaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı 2.05 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret

2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır.