Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Cimbom 2-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 23. ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

BERKAN, BU SEZON İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig'deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.

TETE TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

KUNTZ TRİBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.

RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.

GOL! 23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.

65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.

90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma bu skorla sona erdi.