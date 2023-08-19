Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleden sonra bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler. İlk golde gereksiz bir hata oldu. Bu tip topları merkez bölgede istemiyoruz ama gereksiz bir hata oldu. Mauro Icardi de böyle topları gol yapabilecek kalitesi var.

Galatasaray'ın ilk golünden önce bizim de pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Dediğim gibi Galatasaray'ı kutlarım.

Trezeguet'nin kaburgasında kırık var. Ama maalesef o pozisyonda faul bile çalınmadı.