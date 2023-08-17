Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavili ekip Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki stoper sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor, 2 yıldız oyuncuyu Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na bildirdi.
Geride bıraktığımız sezond Fatih Karagümrük ile ligde 25 maça çıkan oyuncu 2 gollük katkı sağladı. Baniya'nın piyasa değeri 2.7 milyon Euro.
RAYYAN BANIYA KİMDİR?
18 Şubat 1999 günü Bologna'da dünyaya geldi. Kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Mantova 1911, Hellas Verona ve AC Renate takımlarında forma giydi. Türk statüsünde oynayabilen Baniya'nın piyasa değeri 2,70 milyon euro.