TRABZONSPOR HABERLERİ - Yeni transfer Rayyan Baniya Trabzon'a ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavili ekip Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi. | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023- 21:45