TRANSFER HABERİ: Bu sefer Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışında

TRANSFER HABERİ: Bu sefer Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışında

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer döneminde birçok transfer çalımına imza atıldı. Büyük kulüpler yıldız oyuncular için adeta yarışa girdiler. Bu sefer bir yarışta Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2023- 15:07