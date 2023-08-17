Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, Juventus'un yıldız futbolcusu Filip Kostic'e kanca attı.
TRANSFER HABERİ: Bu sefer Beşiktaş ve Trabzonspor transfer yarışında
Son dakika transfer haberi: Yaz transfer döneminde birçok transfer çalımına imza atıldı. Büyük kulüpler yıldız oyuncular için adeta yarışa girdiler. Bu sefer bir yarışta Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.08.2023- 15:07
Karadeniz Gazete'nin haberine göre; İtalyan ekibinden ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in iki devinin devrede olduğu iddia edildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Transferin gözdesi konumundaki Filip Kostic'e Avrupa'dan ciddi talipler bulunuyor.