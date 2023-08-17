Rayyan Baniya Trabzonspor için şehre geldi
Trabzonspor bir transferi daha tamamladı. Uzun süredir savunma hattına takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki stoper sözleşmeyi imzalamak için şehre geldi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri
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