Angers'ta forma giyen Batista Mendy ismini gündeme alan Trabzonspor, Fransız ekibine ilk teklifini iletmişti. Fotomaç'ın haberine göre; 23 yaşındaki ön liberonun bordo-mavili ekibin ilgisine sıcak baktığı bildirildi. 2024'e kadar kontratı bulunan Fransız oyuncu için yanıt bekleniyor. Mendy, geçen yıl Fransa'da 35 maça çıkmıştı.