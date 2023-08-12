Angers'ta forma giyen Batista Mendy ismini gündeme alan Trabzonspor, Fransız ekibine ilk teklifini iletmişti. Fotomaç'ın haberine göre; 23 yaşındaki ön liberonun bordo-mavili ekibin ilgisine sıcak baktığı bildirildi. 2024'e kadar kontratı bulunan Fransız oyuncu için yanıt bekleniyor. Mendy, geçen yıl Fransa'da 35 maça çıkmıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Batista Mendy'den Fırtına'ya yeşil ışık!
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Batista Mendy'yi gündemine almıştı. 23 yaşındaki oyuncudan bordo-mavililere yeşil ışık geldi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.08.2023- 11:52