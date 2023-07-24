Zagreb’in en azından 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Astana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına kadar Petkovic’i tutmak istediği belirtildi. Teknik direktör Nenad Bjelica’nın en çok istediği oyunculardan olan yıldız futbolcu, eski hocası ile yeniden bir araya gelecek. Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun yeteneklerinden faydalanıp sistemini ona göre dizayn etmeyi planlıyor

Kourbelis, Fernandez, Orsic, Onuralp, Benkovic, Göktan ve Teklic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer forvet için Bruno Petkovic'i bekliyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Nenad Bjelica'nın bir numaralı forvet hedefi, taraftarların da transferini dört gözle beklediği 28 yaşındaki forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kontratının bitmesine bir yıl kala kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Hırvat yıldız, Dinamo Zagreb'e veda hazırlıklarına başladı. Hırvat basını, Petkovic'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili artık daha kesin ifadeler kullanmaya başladı.

İKI MAÇTA DA OYNAYACAK

Dinamo Zagreb'in en azından 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde Astana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına kadar Petkovic'i tutmak istediği belirtildi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın en çok istediği oyunculardan olan yıldız futbolcu, eski hocası ile yeniden bir araya gelecek. Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun yeteneklerinden faydalanıp sistemini ona göre dizayn etmeyi planlıyor