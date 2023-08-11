Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. "

"Maçın son bölümü biraz çileli oldu ama iyi atlattık. Bazen çileli maçlar olur, kolay kazanılmazlar."

"Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik"

"Galatasaray maçı öncesi Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor, o haftaya bizimle olacak. Visca'nın durumunda da ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bugün galibiyetin tadını çıkaralım, ardından önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız"