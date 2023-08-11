Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Fırtına'nın galibiyet golünü 8. dakikada Stefano Denswil kaydetti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kerem Şen dk. 80), Visca (Bardhi dk. 46), Trezeguet (Doğucan Haspolat dk. 75), Umut Bozok (Gomez dk. 75)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Ribeiro dk. 69), Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt (Holtmann dk. 69), Larsson, Zymer Bytygi (Asasonnbalonga dk. 74), Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Ege Bilsel, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Erdal Rakip (Antalyaspor), Nenad Bjelica (Trabzonspor)