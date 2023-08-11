Stefano Denswil Trabzonspor - Antalyaspor maçı sonrası konuştu!
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile karşılaştı. Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf 1-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Mücadele sonrası Stefano Denswil açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2023- 23:22
Trabzonspor'da Stefano Denswil, 1-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu sıcak havada son saniyeye kadar bizi destekledir. Bu destek bizim için çok önemliydi. Gol için tabii ki mutluyum ama bizim için önemli olan takım olarak kazanmak."