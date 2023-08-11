Trabzonspor'da Stefano Denswil, 1-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu sıcak havada son saniyeye kadar bizi destekledir. Bu destek bizim için çok önemliydi. Gol için tabii ki mutluyum ama bizim için önemli olan takım olarak kazanmak."