Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf 1-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Mücadele sonrası Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 1-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hayırlı olsun, inşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçer. İlk maçlar zorlu oluyor, bugün de hava sıcaktı. Geçen sene istediğimiz performansı veremedik, bugün muhteşem atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kampta çok sıkı çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Taraftara armağan olsun, kötü sezonun ardından stadyumu doldurdular."