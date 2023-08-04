Karadeniz devinin transferi için uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic konusunda düğüm bir türlü çözülmüyor. Dinamo Zagreb, Hırvat golcü için Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonrası karar vereceğini bildirmişti. Önceki akşam Astana maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkili bir oyun oynayan 28 yaşındaki santrfor için Trabzonspor cevap beklemeye başladı. Ancak Fotomaç'ın İtalyan gazeteci Marzio'dan derlediği haberde, Cagliari'nin Trabzonspor'a rakip olduğunu yazdı. Marzio, Petkovic'in daha önce İtalya'da Catania, Varese, Reggiana, Trapani, Bologna ve Hellas Verona için oynadığını hatırlatarak Cagliari'yi daha çok istediğini yazdı. Her şeye rağmen Bjelica'nın devrede olmasının Trabzonspor'u öne çıkarabileceği belirtildi. Bordo-mavililerin Zagreb'e 'Artık kararınızı verin' dediği dile getirildi.