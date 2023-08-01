Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılma ihtimali olan yıldızlara ise teklifler gelmeye devam ediyor. İşte bordo-mavililere gelen son teklif... TS SPOR HABERLERİ

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer hamleleri yapan Trabzonspor'da gözler Maxi Gomez'in geleceğine çevrildi. Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Şu ana kadar Gomez için beklenen seviyede teklif gelmedi.

Takvim'in haberine göre; Golcü oyuncuya Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın da talip olduğu gün yüzüne çıktı. Vasco'nun Maxi Gomez için Fırtına'ya kiralama teklifinde bulunduğu, ancak; kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyleyen futbolcunun ise teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

12 GOLE KATKI VERDİ

2025'e e kadar sözleşmesi bulunan Gomez, geçen sezon Bordo-mavili takımda 34 maçta oynadı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.