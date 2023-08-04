Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket ediliyor. Hırvat çalıştırıcının yönetimden son isteği ise Leipzig ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Kevin Kampl oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezonun sonlarında yeni sezon için planlamalara başlayan Fırtına; teknik direktör Nenad Bjelica önderliğindeki yeni yapılanması için çalışmalara devam ediyor. Düşük maliyetli ve oyun planına uygun hamlelerle sezon öncesi hazırlığını yapan Fırtına; Orsic'in sakatlığının ardından hedeflerini bir nebze de olsa yükseltme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor yönetiminin merkez orta saha transferi için hedefi Leipzig'in deneyimli oyuncusu Kevin Kampl.

LEIPZIG İLE İLİŞKİLERİ İYİ

32 yaşındaki Sloven futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitecek olması bordo mavililerin girişimlerinin hızlanmasını sağladı. Düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor; Leipzig kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle Sörloth'un satışından bu yana iyi ilişkileri olduğu bilinen yönetim; bunları kullanmayı planlıyor. Bonservis bedelinin düşük tutulması halinde maaş konusunda daha rahat olacak.

Kulüp kariyerinde 538 maça çıkan Kampl, 59 gol atarken 106 asist yaptı. Slovenya Milli Takımı ile de 28 karşılaşmada fileleri iki kez sarstı.