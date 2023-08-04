Trabzonspor Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, genç isimleri Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi. Arif Boşluk’un sözleşmesi 2028, Ali Şahin Yılmaz’ın ise 2027 yılına kadar uzatıldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, genç isimleri Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan, Genel Saymanımız Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle Arif Boşluk'un sözleşmesi 2028, Ali Şahin Yılmaz'ın ise 2027 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan, "Akademimizden A Takım'a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Törenin ardından duygularını aktaran Arif Boşluk, "Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor'da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Ali Şahin Yılmaz ise Bordo-Mavili formamız altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, "Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" ifadelerine yer verdi.



