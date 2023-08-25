Trabzonspor'da savunma güvenliğini artırmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica mutlaka bir ön libero istiyor. Karadeniz ekibinin gündeminde bir süredir Batista Mendy vardı. Ancak Karadeniz temsilcisi, 5 milyon euro'da direten Angers kulübünü ikna edemedi. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına bunun üzerine rotasını Zürih'e çevirdi. İsviçre ekibinde forma giyen Cheick Conde için kıran kırana pazarlıklar başladı. Zürih, 2027'ye kadar kontratı olan oyuncusu için 2 milyon euro talep ediyor. Bordomavililer ise bu rakamlara çıkmayı planlamıyor. Hedef 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi tamamlamak. 23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'dan gelen yaklaşmaya sıcak baktığı ve bu transferi istediği öğrenildi. Kariyerinde toplam 132 maça çıkan Conde; 2 gol atarken 6 da asist yaptı. 38 defa sarı kart gördü. Hiç oyundan atılmadı.