Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Filip Benkovic konuştu.

İŞTE BENKOVIC'İN SÖZLERİ:

İlk yarıda daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Daha iyi başlayabileceğimizi düşünüyorum. Kendimizi yukarı çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımızın hak ettiği galibiyetti, onun için mücadele etmeye çalıştık. İyi çalıştık ama performansımız istediğimiz seviyede değildi. Taraftarımıza hak ettikleri o mutluluğu vermek zorundayız. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek ve takımı çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışmak