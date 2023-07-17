Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Petkovic konusunda yönetim geri adım atmıyor. Bjelica'nın da ısrarla istediği Hırvat golcü için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte transfere dair son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Nenad Bjelica'nın ısrarla transfer edilmesini istediği oyuncuların başında gelen Hırvat forvet Bruno Petkovic'te belirsizlik devam ederken, Fotomaç'ta yer alan haberde Dinamo Zagreb kulübü bu konuda direncini sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncuyu kritik Avrupa maçları öncesi bırakmak istemeyen Hırvat kulübü ile Trabzonspor arasında pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Aradaki rakamsal anlamdaki farklılıkların da giderilmesi.

ZAGREB ELEME MAÇINI BEKLİYOR

Bu arada Trabzonspor'un eski oyuncularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor. Cale, transferle ilgili bir açıklama yaparak, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını söyledi. Mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Petkovic ısrarı sürerken Zagreb'in direncinin kırılması için oyuncunun da devreye girdiği belirtiliyor. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.