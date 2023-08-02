Trabzonspor'a Orsic müjdesi! Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak olan Orsic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte bordo-mavililere sevindiren haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 10:06









ABONE OL

Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine bağladığı Mislav Orsic'ten iyi haberler geliyor. Fotomaç'ta yer alan haberde operasyonu başarılı geçen Hırvat yıldız, bireysel idman yaparken bir video paylaştı. Dizini yavaş yavaş kuvvetlendirme antrenmanı yapan 30 yaşındaki futbolcu için "Sezonu kapattı" söylemi taca çıktı. Beklenenden çok daha önce sahalarda olabilecek. Daha önce 9 ay kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen oyuncunun 4 ay içinde çalışmalara başlayabileceği ön görülüyor. 6 ay sonra da sahaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Orsic'in güçlü bir yapısı olduğu ve dönüşünün bu sebeple daha çabuk olacağı belirtiliyor