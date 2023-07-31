Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızlarından Uğurcan Çakır'ın talipleri bitmiyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ilgisinin olduğu yıldız eldiveni bu sefer Avrupa'dan ilgi var. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Adı transfer döneminde Galatasaray'la da anılan Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan kanca...

Fransız ekibi, başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Eren'i de isteyen Fransız temsilcisi, bu transfer harekatını en kısa sürede başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyor.

Şampiyonluk öncesinde özellikle Rennes Kulübü'nden ciddi bir teklif alan ancak o süreçte Trabzonspor Yönetimi'nin 12 artı 3 milyon Euro'luk öneriyi geri çevirdiği Uğurcan Çakır konusunda bu kez başka bir Fransız ekibi devrede.

Fanatik'in haberine göre; Nantes, Fırtına'nın kaptanı için kapıyı çaldı. Teklifin 5 artı 3 milyon Euro'luk bonus şeklinde olduğu iddia edilirken, Karadeniz ekibinin beklentisi ise minimum 10-12 milyon Euro... Uğurcan konusunda bu seviyelere yakın bir teklif gelmediği takdirde Trabzonspor Yönetimi'nin pazarlık masasına oturmayacağı öğrenildi.