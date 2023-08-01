Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kadrosunu günden güne güçlendiren bordo-mavili ekip yeni transfer arayışlarına devam ediyor.
Fırtına, yaz transfer döneminde Tonio Teklic, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Joaquin Fernandes, Dimitrios Kourbelis gibi isimleri kadrosuna kattı.
Mislav Orsic'i de kadrosuna katan Trabzonspor, yıldız ismin talihsiz sakatlığıyla adeta şok yaşadı.
Yeni transfer arayışını devam ettirmek için bütçe arayan Fırtına'ya flaş haber geldi.
Enis Bardhi'nin İspanya La Liga'ya döneceği iddia ediliyordu.
Ama Danimarka'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Bardhi'ye Brondby talip oldu.
28 yaşındaki orta saha, Fırtına'da 42 karşılaşmada 7 gol attı