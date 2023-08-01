TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Enis Bardhi'ye flaş talip! La Liga'ya gidecekken...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fırtına'nın yıldız futbolcusu Enis Bardhi'nin La Liga'ya transfer olması beklenirken sürpriz bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 13:35