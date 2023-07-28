Trabzonspor'dan Orsic açıklaması

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Orsic'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bordo-mavililerde Hırvat yıldız ameliyat oldu.
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Mislav Orsic başarılı bir operasyon geçirdi
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.