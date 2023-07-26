TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Tochi Chukwuanı ile prensipte anlaştı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 20 yaşındaki genç futbolcu Tochi Chukwuanı ile prensipte anlaştı.

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteklerine göre hareket eden yönetim, genç bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, 'Yeni Pogba' olarak anılan 20 yaşındaki Tochi Chukwuani transferinde anlaşma sağladı.

Danimarka Superliga ekibi Lyngby'de forma giyen oyuncuyla yaptığı görüşmelerde el sıkışan Fırtına, transferi resmi olarak duyurmak üzere.

Hem oyuncu hem de kulubüyle prensip anlaşmasına varan Trabzonspor yönetiminin, sağlık kontrollerinin ardından transferi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Lyngby'de 23 resmi maçta forma giyen Chukwuani, 1 gollük katkı verdi.