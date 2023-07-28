Kamp döneminde yaşanan sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim son olarak Chukwuani transferini gerçekleştirmişti. Yönetim önce prensip anlaşmasına varılan ancak bazı konularda çıkan anlaşmazlıklar sonrası beklemeye aldığı 21 yaşındaki gurbetçi Mehmet Can Aydın transferi için de yeniden düğmeye bastı. Sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde oynayan ve bonservisi Schalke'de olan oyuncu için Trabzon'un son yaptığı girişimlerin sonuçlanması ve transferin olumlu ya da olumsuz tamamen kapatılacağı belirtildi.

MISLAV ORSIC SAKATLANINCA...

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda görmeyi çok istediği isimlerden birisi olan Danimarkalı Philip Zinckernagel için ise Olimpiakos kulübüyle daha önce yapılan görüşmelerde istenilen sonuç elde edilememişti. Ancak kamp dönemi sonucunda Olimpiakos kulübü teknik direktörü Diego Martinez'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan 28 yaşındaki on numara için Trabzonspor'un daha önce kabul edilmeyen 1 milyon 300 bin Euro'luk bonservis teklifini yenileyeceği öğrenildi. Orsic'in sakatlanmasının ardından sol kanata da transfer ihtiyacı ortaya çıkmasından sonra bu bölgede de oynayabilen Zinckernagel ismi yeniden gündeme geldi. Yunus Emre SEL