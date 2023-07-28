Trabzonspor'da Nwakaeme sesleri! Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Orsic'in uzun bir süre sahalardan uzak olması beklenirken bu bölge için gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte bordo-mavililerin listesinde yer alan o isim ve detaylar... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 09:14









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Mislav Orsic'in şok eden sakatlık haberiyle yıkılan bordo mavili taraftarlar arasında, takımdan ayrılmasına rağmen sevilen oyuncu Antony Nwakaeme sesleri giderek daha da yükseliyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Trabzonsporlular bir süredir, Trezeguet'nin Afrika Uluslar Kupası'na katılmasıyla sol kanadın boş kalma ihtimaline karşılık, Nijeryalı sol kanadın takıma kiralık dahi olsa yeniden dönmesi için yönetime sosyal medyadan mesaj yağdırıyor. "Nwakaeme sorunu çözer" yorumları yapılıyor.