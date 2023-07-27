Trabzonspor, yeni hamlesini Danimarka'dan yaptı... Bordomavililer, Superliga kulübü Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki Tochi Chukwuani'yi renklerine bağladı. Orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan genç futbolcu, hem fiziksel gücü hem de teknik kapasitesiyle öne çıkıyor. Scout ekibinin keşfettiği ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın izleyip "Hemen alalım. Bize önemli katkılar yapar. Kaliteli bir isim" dediği futbolcu daha önce Verona takımına transfer olmuş ancak sağlık kontrolünden geçemeyince kulübüne geri dönmüştü.



İSTANBUL'DA YENİ KONTROL

Bjelıca'nın onay vermesi sonrası Tochi Chukwuani için detaylı sağlık raporu istendi. Fotomaç'ın haberine göre gelen rapor temiz çıkınca Lyngby yönetimi ile bonservis pazarlıklarına başlandı ve sonunda 700 bin euro'ya anlaşma sağlandı. Ancak futbolcu İstanbul'da yeniden çok detaylı bir sağlık taramasına sokulacak ve sorun çıkmazsa 3+1 yıllık imza attırılacak. Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha, hem rekabeti artıracak hem de orta vadede ciddi kazanç getirecek isim olarak görülüyor. Kulübüyle 1 yıllık kontratı kalan Chukwuani, orta alanın merkezinde çift yönlü oyunuyla ön plana çıkıyor.



2018'de başladı

Kariyerinde 109 maça çıkan Chukwuani, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

Rekabeti artıracak

Bjelıca'nın 'box to box' tanımına uyan Chukwuani, hem takım içinde rekabeti artıracak hem de orta vadede kulübe ciddi kazanç getirecek isim olarak görülüyor. Genç futbolcu hızı ile dikkat çekiyor.