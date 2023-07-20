TRANSFER HABERİ - Tonio Teklic Trabzonspor için yola çıktı! İşte geliş saati

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavili ekip son olarak genç oyuncu Tonio Teklic'i kadrosuna katmak üzere. Yıldız adayı, Fırtına için yola çıktı. İşte Teklic'in geliş saati...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023- 19:20