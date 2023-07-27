Orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'nın işini bitiren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Thomas Delaney için de girişimlerde bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu ile Trabzonspor'un dışında Kopenhag'ın da ilgilendiği dile getiriliyor. Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve nabız yokladı. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Delaney için Sevilla kulübünün bir bonservis bedeli talep ettiği ancak henüz rakamın kesinlik kazanmadığı ifade edildi. Yönetim bu transferi de bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.



437 maçta 37 gol, 36 asist üreten Delaney, Danimarka Milli Takımı'nda da 72 maçta 7 gol attı.