Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, Slovenya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip hazırlık maçında Rabotnicki ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'da canlı yayınlanan Rabotnicki - Trabzonspor maçını haberimizden izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Rabotnicki: Aleksovski, Murati, Despotovski, Belica, Alomerovic, Angelov, Todorovski, Mazari, Markoski, Petkovski, Stojanovski.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, A. Şahin, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez.
RABOTNICKI - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rabotnicki - Trabzonspor maçı saat 18:30'da başladı. Müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: