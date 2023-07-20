Karadeniz devi, Tonio Teklic transferini noktalamak üzere. Bonservisi, asbaşkanlığını Trabzonspor'un eski oyuncusu Vugrinec'in yaptığı NK Varazdin kulübünde olan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezon 34 maçta 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Fotomaç'ta yer alan haberde bu periyotta 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. Hajduk Split alt yapısından yetişen yetenekli futbolcu, ülkesinin milli takımının U19 ve U20 kategorilerinde forma giydi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bordo-mavili takım, boş olan 23 yaş altı oyuncu kontenjanını Teklic ile doldurmuş olacak. Bjelica bu transferi istiyordu.