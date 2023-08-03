Son dakika transfer haberleri: Adı bir süredir transfer haberleriyle geçen Uğurcan Çakır, son iddia ortalığı karıştıracak gibi duruyor. İspanyol ekibi Villarreal, Uğurcan için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da ismi transfer dedikodularına karışan kaptan Uğurcan Çakır için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde Fırtına'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan Villarreal, bu transferden çekildikten sonra Trabzonspor'un kaptanına kanca attı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal, 27 yaşındaki milli kaleci için 9 milyon euro'luk teklifle Fırtına'nın kapısını çalabilir.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı kaleci, bordo mavili forma altında bu zamana dek 203 maçta görev yaptı. Uğurcan Çakır söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 58 maçta kalesini gole kapattı.