Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sezon başında yaptığı başarılı transferlerle adından çokca söz ettiren Trabzonspor, yeni transfer arayışına girdi. Bordo-mavili ekip son olarak Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Karadenizgazete'nin haberine göre; Nenad Bjelica da aynı dili konuştuğu Zajc'ı arayarak, bordo-mavili takımda kendisiyle çalışmak istediğini iletti. Hali hazırda Marek Hamsik'in yerine tecrübeli oyuncu arayışlarına devam ediyor olsa da Trabzonspor, Zajc'ı da bu mevkide değerlendirebilir.

Hamsik tarzı oyuncuların yaşlarına bakmaksızın oldukça yüksek rakamlar istemeleri yüzünden Trabzonspor yönetimi daha alternatif isimler üzerine yönelmeye karar vermişti. Son olarak geçen sezon Serie B'de Parma forması giyen Franco Vazquez, 34 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'dan yılda 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istedi.