Forvet arayışlarında Bruno Petkovic'i ilk sıraya koyan Trabzonspor'un adı bir kez daha Andrea Belotti ile birlikte anıldı.

Karadenizgazete'nin Football-İtalia'dan yaptığı habere göre, bordo- mavili kulübün radarında İtalyan yıldızın olduğunu duyurdu. Haberde Roma'nın kadrosundan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi. Önemli detaylar da paylaşıldı. Belotti'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Bonservis bedeli 8 milyon euro'yu buluyor. Ancak Football-İtalia haberinde, Trabzonspor'un oyuncuyu bonservissiz şekilde almak istediğini yazdı.