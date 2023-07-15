Trabzonspor ve milli takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır transfer gündeminden düşmüyor. Bordo-mavililerde geleceği merak konusu olan Uğurcan Çakır için teknik direktör Nenad Bjelica kararını verdi.

TRANSFER DEDİKODULARI

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan Uğurcan Çakır için özellikle Premier Lig ekiplerinin yoğun bir ilgisi olduğu iddia edilmişti.

GALATASARAY'DA İSTİYOR

Fernando Muslera'nın ardından kalesini başarılı Türk bir kaleciye emanet etmek için Uğurcan Çakır'ı gündemine almıştı. Bu transfer girişimine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir kulübe satmayacağız. Uğurcan'a bir sözüm var, Avrupa'dan ciddi bir teklif gelmesi halinde transferi için yardımcı olacağız' diyerek kapıları kapamıştı.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Akşam'ın haberine göre; İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu iddia edilen deneyimli kaleci için Trabzonspor'un Hırvat teknik adamı yönetime ' Uğurcan'a önümüzdeki sezon ihtiyacım var, kesinlikle satılmasını istemiyorum. Teklif ne olursa olsun takımda kalmalı.' dediği öğrenildi.

20 MİLYON EURONUN ALTINA SATMAYACAKLAR

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın yüksek bir rakam gelse dahi satılmamasını istemesine rağmen bordo-mavili yönetim kulübün ekonomik olarak zor durumdan geçmesi ve UEFA ile anlaşma imzalamasından dolayı 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satma kararı aldı.

GEÇEN SEZON ELEŞTİRİLDİ

Geçtiğimiz sezon performansının düşük olduğu gerekçesi ile sık sık gündeme gelen Uğurcan Çakır, milli takımda ilk 11'de olmadığından yaptığı değerlendirme nedeni ile futbol dünyasından birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Milli kaleci geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken kalesinde 62 gol gördü.