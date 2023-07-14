UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kararlarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş hedeflere uyarken, Başakşehir ve Konyaspor'a para cezası verildi. Trabzonspor ise uzlaşma anlaşması imzaladı ve 300 bin Euro ödeyecek.

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kararlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş belirlenen hedeflere uydu ve herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Medipol Başakşehir'e 400 bin Euro ve Tümosan Konyaspor'a 100 bin Euro para cezası verildi.

Trabzonspor ise uzlaşma anlaşması imzaladı ve 2 milyon Euro katkı payı ödeyecek.