Yeni sezon için tartışmasız bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da Duvan Zapata harekatı sürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın "Şartlar zorlanabilir" raporu verdiği oyuncu için yönetim kolları sıvadı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Karadeniz devi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar sürerken, gündemlerden biri de golcü takviyesi... Forvete tartışmasız bir transfer yapmak isteyen Fırtına, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Duvan Zapata için girişimlerde bulundu. Oyuncunun kulübü Atalanta ve oyuncuyla temasa geçen Trabzonspor'un girişimi İtalyan basınına da yansıdı. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Bjelica'nın, "Şartlar zorlanabilir" raporu verdiği yıldız için girişimler sürüyor.

BONSERVISI EL YAKIYOR

Kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncuya istenen bonservis bedeli şu an el yaksa da Fırtına, şartları kulübün ekonomisine uygun hale getirebilmek adına formül arayışı içerisinde. Listenin ilk sırasında olan Petkovic'te yüksek beklentiler nedeniyle beklemeye geçen Fırtına, Zapata için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürecek. Birkaç gün içerisinde yeni bir teklif ile Çizme ekibinin kapısının çalınması bekleniyor. Yönetim gece gündüz çalışıyor.

OYUNCU İKNA OLURSA...

Kolombiya Milli Takımı ile de 34 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinin son yılına giriyor olması nedeniyle oyuncuyu ikna ederek, kulübün beklentisini düşürmek isteyen Karadeniz devinde bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.

FENER DE İLGİLENİYOR

Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve ilgilenen kulüplerden ikisinin de Trabzonspor ile Fenerbahçe olduğu İtalyan siteleri tarafından haberleştirildi. Bordo-mavililerin bu transferi en uygun maliyetle bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. Serie A'da 282 maçta 108 gol atan Zapata'nın 3 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.

27 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Atalanta ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden Zapata, geçen sezon 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. Başarılı oyuncu kariyerinde Udinese, Napoli, Sampdoria, Estudiantes ve A.Cali gibi takımların da formalarını giydi.