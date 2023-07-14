Bjelica istedi! Kurmaylar şartları zorlayacak
Bakasetas'tan sözleşme açıklaması!
14 Temmuz 2023 Döviz Kuru!
OMUZ KASI GELİŞTİRME 👊
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı! Temas kuruldu F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı! Temas kuruldu 00:37
F.Bahçe teklif yaptı! İngiliz devinin yanıtı... F.Bahçe teklif yaptı! İngiliz devinin yanıtı... 00:37
G.Saray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti G.Saray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti 00:37
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Şartları soruldu Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Şartları soruldu 00:37
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek 00:36
Kartal'dan 'acil transfer' raporu! Kartal'dan 'acil transfer' raporu! 00:36
Daha Eski
Nelsson'un yerine Rusya'dan stoper geliyor Nelsson'un yerine Rusya'dan stoper geliyor 00:36
Cimbom 10'u bekliyor! Cimbom 10'u bekliyor! 00:36
İngilizlerden Beşiktaş'a flaş öneri! İngilizlerden Beşiktaş'a flaş öneri! 00:36
Cimbom'un yıldızına Fransa'dan talip çıktı! Cimbom'un yıldızına Fransa'dan talip çıktı! 00:36
Kanarya'nın yıldızına resmi teklif! Kanarya'nın yıldızına resmi teklif! 00:36
"Beşiktaş'ın adını kullandı" "Beşiktaş'ın adını kullandı" 00:36
SON DAKİKA