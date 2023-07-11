Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar 5 isimde mutlu sona ulaşan bordo-mavililerde, Eren Elmalı'ya ise 2 İtalyan kulübü talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer Slovenya'da kampa girerken, hazırlıklarına devam ediyor.

Mislav Orsic, Filip Benkovic, Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağlayan Fırtına'da, o isme 2 talip birden çıktı.

EREN ELMALI'YA ÇİZME KANCASI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı'ya, Bologna ve Sassuolo talip oldu.

Haberin detaylarında bordo-mavililerin oyuncuyu en az 1 yıl daha takımda tutmak istediği belirtildi. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 47 maça çıktı ve 3 asistlik performans gösterdi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro...