Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer Slovenya'da kampa girerken, hazırlıklarına devam ediyor.
Mislav Orsic, Filip Benkovic, Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağlayan Fırtına'da, o isme 2 talip birden çıktı.
EREN ELMALI'YA ÇİZME KANCASI
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı'ya, Bologna ve Sassuolo talip oldu.
Haberin detaylarında bordo-mavililerin oyuncuyu en az 1 yıl daha takımda tutmak istediği belirtildi. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 47 maça çıktı ve 3 asistlik performans gösterdi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro...