Karadeniz devinde Başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı. Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor. Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu. Yönetimin uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'e ilk teklifi verdiği kaydedildi.

ANLAŞMA HENÜZ SAĞLANAMADI

Trabzonspor, Petkovic'in transferi için Dinamo Zagreb kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak aradaki rakamsal farklılıkların aşılması için yapılan pazarlıklarda henüz istenilen noktaya gelinmedi.

Ayrıca, bu transferle ilgili henüz sonuçlanmış bir durum olmadığı belirtildi.

USTA BİR GOLCÜ KLAS BİR ASİSTÇİ

Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic, 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü bulunuyor.

TAKIMI OYNATIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.