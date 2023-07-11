Trabzonspor stoper, kanat, orta saha gibi bölgelere transferlerini yaparken forvet için Bruno Petkovic'i bekliyor. Bordo-mavililer, Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha kontratı olan oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Henüz anlaşma zeminine yaklaşılmadı ancak olumlu yol alınmış durumda. İki kulübün aynı otelde kalıp yan yana sahalarda antrenman yapması da transfer pazarlıklarının sürekli olmasını sağlıyor. Otelin lobisinden, idman sahasının kenarına kadar birçok alanda taraflar bir araya geliyor. Görüşmelerine devam ediyorlar. Zaten bordo-mavili kafilenin bir gözü her zaman Bruno Petkovic'in üzerinde.

BORDO-MAVİLİLER MARKAJA ALDI

Dinamo Zagreb geçtiğimiz günlerde Sparta Prag ile bir hazırlık maçı oynadı. Maç 1-1 biterken Dinamo'nun tek golünü Bruno Petkovic attı. Bu maçı izleyenler arasında birçok Trabzonsporlu vardı. Mislav Orsic hem eski takım arkadaşlarıyla hasret giderirken hem de tribünden mücadeleyi izledi. Aynı zamanda Trabzonsporlu yetkililer ile Karadeniz Fırtınası'nı Kranj'da takip eden gazeteciler de bu maça büyük ilgi gösterdi. Petkovic'i adeta yoğun bir markaja alan bordo-mavililer bir an önce işin anlaşma seviyesine gelmesini istiyor. Süreç olumlu şekilde ilerliyor.

Dinamo tarih verdi: 15 Ağustos'u bekleyin

HIRVATİSTAN basını, Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'in Trabzonspor'a tarih verdiğini duyurdu. 24sata isimli internet sitesi, Dinamo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu maçı sonrasında oyuncularına çıkış izni vereceğini yazdı. Haberde Dinamo Zagreb'in hocası İgor Biscan'ın bu tarihten önce hiçbir oyuncusunun gitmesini istemediği belirtildi. "Türkler Petkovic için biraz daha bekleyecekler"