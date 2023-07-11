Bartra'dan ayrılık sözleri!
Fırtına transferi KAP'a bildirdi
Canlı Döviz ve Altın Kuru
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Rusya'da çalışmalarını sürdürdü F.Bahçe Rusya'da çalışmalarını sürdürdü 00:14
Bartra'dan ayrılık sözleri! Bartra'dan ayrılık sözleri! 00:11
Kartal mesaiyi Almanya'da sürdürdü Kartal mesaiyi Almanya'da sürdürdü 00:09
Aslan hazırlıklarını sürdürdü! Aslan hazırlıklarını sürdürdü! 21:18
F.Bahçe'den bir transfer daha! İşte anlaşma detayları F.Bahçe'den bir transfer daha! İşte anlaşma detayları 20:28
Cimbom Paredes için PSG ile anlaştı! Cimbom Paredes için PSG ile anlaştı! 19:40
Daha Eski
Dünya yıldızının rotası belli oldu! Aslan devredeydi Dünya yıldızının rotası belli oldu! Aslan devredeydi 19:03
Cimbom Angelino harekatını bitirdi! Cimbom Angelino harekatını bitirdi! 17:59
Fırtına yıldız oyuncusu ile yollarını ayırdı! Fırtına yıldız oyuncusu ile yollarını ayırdı! 17:39
Yüksek'ten İsmail Kartal'a övgü! Yüksek'ten İsmail Kartal'a övgü! 17:07
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 16:30
F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor! F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor! 14:56
SON DAKİKA