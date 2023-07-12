SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transferde yaşananlar

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de 2023-24 sezonu öncesi transfer dönemi tam gaz devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray henüz transfer yapamazken, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldukça hareketli başladı. Beşiktaş ise yine bu dönemde sessiz kalan takımların başında geliyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 12:03