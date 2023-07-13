Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları yoğun bir tempoda sürüyor. Transfer harekatında hız kesmeyen bordo-mavililerde Trezeguet için önemli teklifler gelmeye devam ediyor. Kurmaylar, Mısırlı oyuncunun satılması durumunda B planını hazırladı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Karadeniz temsilcisi için Youcef Belaili ismi giderek güçlü bir ihtimal haline geliyor. Fotomaç'ın haberine göre Mahmoud Trezeguet, Arap kulüplerinden teklifler alırken ayrılma ihtimaline karşılık Fırtına kadrosuna bir kanat oyuncusu daha almayı planlıyor.

Mislav Orsic'in haricinde transfer edilmek istenen diğer isim Youcef Belaili. Afrika basını da Cezayirli yıldız oyuncunun bordo-mavililerden iyi bir teklif aldığını duyurdu. Africafootunited'ın haberine göre; Trabzonspor, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 900 bin euro önerdi. Bu rakam Belaili'nin Ajaccio'dan kazandığı rakamın iki katı. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli yok.