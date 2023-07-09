Trabzonspor, dün hazırlık maçı oynadığı Hajduk Split müsabakasının ardından bugün çalışmalarına devam etti. Slovenya kampının 6'ıncı gününde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'da yapılan idmanda; hazırlık maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Milli takımdan dönerek kampa katılan oyunculardan Eren Elmalı ve Umut Bozok ise aerobik çalışması yaptı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır da, milli takımdan dönerek kampa katıldı.

Bordo mavililer, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.(DHA)