Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, en beğendiği isim olan Mahmoud Trezeguet'yi kadrosunda görmek istediğini iletti. Fotomaç'ın haberine göre; Arap temsilcisi kısa süre içinde resmi bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacak. Karadeniz ekibinde Trezeguet gönderilmesi planlanan oyuncular arasında yer almıyor. Ancak 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödenirse sıcak para girişi için yönetimin teklifi değerlendirmeye alması bekleniyor. Bu arada 28 yaşındaki futbolcuyu Al İttifak da takip ediyor.