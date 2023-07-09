Trabzonspor, Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferini sonuçlandırdı. Oyuncu bu akşam Türkiye'ye gelecek.
Bordo-mavililer 25 yaşındaki savunma oyuncusunu Udinese'den satın alma opsiyonuyla kiraladı.
1.94 boyundaki savunma oyuncusu transferini Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği ifade edilmişti.
BENKOVIC KİMDİR?
1997 doğumlu Hırvat stoperin İtalyan ekibi Udinese ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Benkovic, Dinamo Zagreb'ten 2018 yılında Leicester City'e 14.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.