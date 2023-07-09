Trabzonspor Flavio ayrılığını açıkladı!

Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, Al-Taawoun Saudi FC’ye 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralandı. Bordo-mavililer bu kiralamadan 200 bin Dolar gelir elde edecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023- 14:24