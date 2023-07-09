Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, Alta'awoun Saudi FC'ye 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alta'awoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000 dolar ödeme yapacaktır.