Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer harekatını sürdürüyor. Savunma hattına Joaquin Fernandez'i takviye eden bordo-mavililer, İspanyol oyuncudan kötü haber aldı. Fernandez, Hajduk Split ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Fırtına'dan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer harekatını sürdürüyor. Savunma hattına Joaquin Fernandez'i takviye eden bordo-mavililer, İspanyol oyuncudan kötü haber aldı. Fernandez, Hajduk Split ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Fırtına'dan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Joaquin Fernandez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "HNK Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ve görüntülemelerinde travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.