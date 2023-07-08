Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşıyor.
Trabzonspor - hakduk maçının canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat 12:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE TRABZONSPOR HAJDUK SPLIT MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Muhammet Taha - Serkan, Hüseyin, Fernandez, Arif, Doğucan, Emirhan, Abdülkadir - Visca, Orsic, Gomez
Hajduk Split: Lucic, Dolcek, Sarlija, Ferro, Sigur, Melnjak, Krovinovic, Benrahou, Grgic, Mlakar, Dajaku
HAJDUK SPLIT'İ ÖNE GEÇİREN GOL 14. DAKİKADA GELDİ!