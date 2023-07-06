Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda net açıklamalar yapan Doğan, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis ve Uğurcan Çakır'a da değindi. İşte o sözler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına koyduk. Stadyum sponsorluğu konusunu 1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız.

Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'de takım giderleri ve personel maaşları yok. Trabzonspor'un son şampiyon olduğu seneden gidersek, yaklaşık 27 milyon euro, 1 milyarlık bir açığı var. Bu şartlar altında kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

LAHTIMI HAKKINDA...

Lahtimi konusu doğru. Oyuncu tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Kendisine ceza kestik. Oyuncu şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor.

Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

BAKASETAS VE SIOPIS...

Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık.

"UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE BİR TAKIMA SATMAM"

Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız.

Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek amacı zirvedir.

Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. İstediği üç transferi yaptık. Gerçekleşmek üzere olan iki transferimiz daha var.

ARDA GÜLER İNŞALLAH BAŞARILI OLUR

Arda Güler, tebrik ediyorum kendisini. Çok değerli, genç bir oyuncu, çok beyefendi bir oyuncu. Hareketlerinden, her şeyinden belli. İlk başta ailesine teşekkür etmek lazım, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Hocalarını kutlamak lazım, böyle bir oyuncuyu Türk futboluna kattıkları için. Kendisini de kutluyorum. Konuşulan kulüpler, dünyanın en büyük kulüpleri. İnşallah başarılı olur. Hepimiz de gurur duyarız. Arda Güler'le ilgili düşüncelerim bunlar.